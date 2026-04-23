В Самаре ввели режим повышенной готовности после атаки БПЛА

В Самаре ввели режим повышенной готовности после атаки беспилотников. Об этом в МАХ сообщил мэр города Иван Носков.

Решение было принято в рамках заседания комиссии по ЧС с участием правоохранителей, прокуратуры, МЧС и СК. Он также добавил, что обследование поврежденных зданий завершено.

"Разбитые окна в ближайшее время будут заменены за счет муниципалитета. Электричество в зданиях восстановлено. Жители переведены в пункты временного размещения, им обеспечено питание и психологическая поддержка", – говорится в сообщении.

Атака на Самарскую область произошла утром 23 апреля. Обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома в Самаре. Ранения получили несколько человек, один из пострадавших был госпитализирован.

Помимо этого, один человек погиб и еще несколько пострадали в результате атаки БПЛА на промышленные предприятия в Новокуйбышевске.

Накануне 11 вражеских БПЛА ударили по Сызрани. В результате налета произошло частичное обрушение подъезда жилого дома. Пострадали 12 человек, 3 были госпитализированы. Позднее одного из них перевели в спецучреждение. Еще 2 мирных жителя погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В Кремле, комментируя трагедию, заявили, что удары по гражданским объектам стали реальностью, с которой сталкивается страна. В связи с этим и продолжается СВО.