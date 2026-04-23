Один человек погиб при атаке БПЛА в Самарской области

Один человек погиб и еще несколько пострадали в результате атаки БПЛА на промышленные предприятия в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Кроме того, в Самаре обломки одного из дронов попали на крышу многоквартирного дома. При падении фрагментов БПЛА ранения получили несколько человек, один из них был госпитализирован.

"Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе. В Самарской области продолжает действовать угроза атаки", – добавил Федорищев.

Накануне украинские беспилотники атаковали Сызрань в Самарской области. На территории города упали не менее 11 дронов, которые потом сдетонировали. Из-за попадания одного из них в жилой дом частично обрушился подъезд.

Пострадали 12 человек, 3 госпитализированы, еще 2 мирных жителя погибли. Всего из здания эвакуировали 39 граждан, они находятся в пункте временного размещения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В городе действует режим ЧС регионального характера, также отменены массовые мероприятия.