Средства ПВО уничтожили 15 беспилотников в Севастополе

Российские подразделения ПВО отражают воздушную атаку украинских войск, уничтожив 15 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Дроны были сбиты в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что южная часть Запорожской области оказалась обесточена из-за атак украинских сил по энергетической инфраструктуре региона. Энергетики приступят к оценке повреждений и восстановительным работам после стабилизации обстановки.

В Курске украинский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома. При этом обломки повредили крышу здания. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, было эвакуировано 36 жильцов, включая 9 детей.