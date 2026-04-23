01:53
Средства ПВО уничтожили 15 беспилотников в Севастополе
Российские подразделения ПВО отражают воздушную атаку украинских войск, уничтожив 15 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Дроны были сбиты в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Ранее сообщалось, что южная часть Запорожской области оказалась обесточена из-за атак украинских сил по энергетической инфраструктуре региона. Энергетики приступят к оценке повреждений и восстановительным работам после стабилизации обстановки.
В Курске украинский беспилотник упал во дворе многоквартирного дома. При этом обломки повредили крышу здания. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, было эвакуировано 36 жильцов, включая 9 детей.
