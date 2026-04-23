В Финляндии выступили за разрешение ввоза и хранения ядерного оружия

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который допускает возможность ввоза, транспортировки и хранения ядерного оружия в стране. Инициатива касается ситуаций, связанных с обороной государства и сотрудничеством в рамках НАТО. Об этом сообщило Минобороны республики.

Ведомство заявило, что предлагается внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс. Документ уже передан на рассмотрение парламента.

Согласно проекту, такие действия могут быть разрешены в контексте национальной обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО, а также в рамках международного военного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что США планируют разместить ядерные реакторы на Гуаме, а также других районах Индо-Тихоокеанского региона. Указ, подразумевающий запуск первого такого реактора не позднее 30 сентября 2028 года, подписали в мае 2025 года. В октябре американские Сухопутные войска официально запустили соответствующую программу Janus.