Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 апреля, 13:34

Происшествия

Подозреваемого в краже телефона в баре задержали в центре Москвы

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

В центре Москвы задержан подозреваемый в краже телефона в баре. Стоимость смартфона составляет 115 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичной полиции.

26-летний москвич присвоил чужой телефон в заведении на улице Маросейке. Посетительница бара положила смартфон на соседнее сиденье и отвлеклась. Мужчина подсел к ней, незаметно забрал гаджет и скрылся.

Девушка обратилась в полицию. Мужчину задержали оперативники уголовного розыска ОМВД по Басманному району на Прокшинском проспекте. Он признался, что устройство уже продал, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что лжериелтор похитил из квартиры москвички дорогостоящие часы. Мужчина связался с ней под предлогом видеосъемки для покупателя. Псевдориелтор зашел в гардеробную и украл часы, пока хозяйка ждала на кухне.

Читайте также


происшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика