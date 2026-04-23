Подозреваемого в краже телефона в баре задержали в центре Москвы

В центре Москвы задержан подозреваемый в краже телефона в баре. Стоимость смартфона составляет 115 тысяч рублей, сообщила пресс-служба столичной полиции.

26-летний москвич присвоил чужой телефон в заведении на улице Маросейке. Посетительница бара положила смартфон на соседнее сиденье и отвлеклась. Мужчина подсел к ней, незаметно забрал гаджет и скрылся.

Девушка обратилась в полицию. Мужчину задержали оперативники уголовного розыска ОМВД по Басманному району на Прокшинском проспекте. Он признался, что устройство уже продал, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что лжериелтор похитил из квартиры москвички дорогостоящие часы. Мужчина связался с ней под предлогом видеосъемки для покупателя. Псевдориелтор зашел в гардеробную и украл часы, пока хозяйка ждала на кухне.