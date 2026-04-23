Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

23 апреля, 12:00

Лжериелтор похитил дорогие часы из квартиры москвички

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

В Москве лжериелтор похитил из квартиры москвички дорогостоящие часы, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Как рассказала 34-летняя москвичка, выставившая свою квартиру на продажу, псевдориелтор связался с ней под предлогом видеосъемки для покупателя. Мужчина зашел в гардеробную и похитил часы, пока хозяйка ждала на кухне.

Оперативники Хорошевского района задержали подозреваемого по горячим следам на Хорошевском шоссе. Им оказался 24-летний житель Удмуртии. Похищенные часы он успел продать в ломбард за 690 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее на юго-западе столицы задержали двух москвичей, которые проникли в незакрытый бар и украли из помещения имущество. Молодые люди в возрасте 23 лет забрали бокалы, а также два бильярдных кия и кег с пивом.

