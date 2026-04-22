В Москве задержали двоих мужчин за кражу бокалов и бильярдных киев из бара

На юго-западе столицы задержали двух москвичей, которые проникли в незакрытый бар и украли из помещения имущество. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.

Согласно следствию, молодые люди в возрасте 23 лет проникли в бар. Выяснив, что в помещении нет сотрудников и посетителей, они забрали бокалы, а также два бильярдных кия и кег с пивом.

Правоохранители задержали злоумышленников по местам проживания. Вернуть бару удалось только бильярдные кии, остальным мужчины успели распорядиться. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о краже.

