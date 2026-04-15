Новости

15 апреля, 15:40

Культура

Умер художник-сюрреалист Виктор Кротов

Фото: youtube.com/Almaz82onq

Создатель московской школы сюрреализма, художник Виктор Кротов скончался в своей квартире, передает РЕН ТВ со ссылкой на его сына.

Тело художника нашла его подруга. Возле него также обнаружили предсмертную записку, в которой тот попросил никого не винить в своей смерти.

Кротов родился в 1945 году в Подмосковье. Он окончил Московское Строгановское Высшее художественное училище. С 1976 года был членом Московского Горкома художников-графиков, который собирал вокруг себя представителей андерграунда, то есть неофициального искусства.

Сам Кротов называл свое творчество "романтическим сюрреализмом". Он противопоставлял свои работы более мрачным и гротескным направлениям XX века.

Картины Кротова были известны. Его персональные выставки проводились в Москве в 2007 году и в 2012-м в Воронеже, где были представлены 150 его работ. В последние годы художник жил и работал в Риге, Москве и Париже.

В настоящий момент работы Кротова находятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, музеях и частных коллекциях России, Латвии, США, Канады, Франции, Великобритании, Италии, Германии и Бельгии.

