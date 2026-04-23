Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 13:04

Политика

Россия обеспечит интересы Казахстана после остановки прокачки нефти по "Дружбе"

Россия обеспечит альтернативные маршруты для транспортировки нефти из Казахстана после прекращения прокачки по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Об этом уже было сказано. Мы обеспечим интересы наших казахстанских партнеров по другим направлениям", – уточнил официальный представитель Кремля.

В конце апреля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика получила неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по "Дружбе" в мае. Он предположил, что это может быть связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

Комментируя заявление, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что объемы нефти из республики с 1 мая будут идти на другие логистические направления. Он добавил, что вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго РФ и "Транснефть".

Песков, в свою очередь, пояснял, что остановка поставок связана с техническими моментами.

