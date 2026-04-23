Песков прокомментировал остановку поставок казахстанской нефти в ФРГ

Фото: kremlin.ru

Остановка поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" связана с техническими моментами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии ИС "Вести".

"Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам", – отметил Песков.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что объемы нефти из Казахстана, которые раньше шли в ФРГ по трубопроводу "Дружба", с 1 мая будут идти на другие логистические направления. Он добавил, что вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго РФ и "Транснефть".

В Кремле также сообщили, что венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила готовность к приему российской нефти по трубопроводу "Дружба". Технические моменты обсуждаются по корпоративной линии.