02:16Политика
Песков прокомментировал остановку поставок казахстанской нефти в ФРГ
Фото: kremlin.ru
Остановка поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" связана с техническими моментами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии ИС "Вести".
"Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам", – отметил Песков.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что объемы нефти из Казахстана, которые раньше шли в ФРГ по трубопроводу "Дружба", с 1 мая будут идти на другие логистические направления. Он добавил, что вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго РФ и "Транснефть".
В Кремле также сообщили, что венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила готовность к приему российской нефти по трубопроводу "Дружба". Технические моменты обсуждаются по корпоративной линии.
