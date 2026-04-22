В США заявили о просьбе более 10 стран продлить лицензию на покупку нефти РФ

Представители свыше 10 стран обратились к США с просьбой продлить срок действия временного разрешения на покупку российской нефти. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент, сообщает РИА Новости.

"Ко мне обратились представители более чем 10 стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней", – сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса.

Ранее управление по контролю за иностранными активами американского Минфина заменило истекшую 11 апреля генеральную лицензию на новую. Согласно документу, до 16 мая включительно разрешено проводить операции по перевозке, продаже и выгрузке нефти РФ. Правило касается партий, загруженных на суда до 17 апреля.

До этого Соединенные Штаты сняли санкции с операций по продаже российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта. Лицензия была действительна до 11 апреля и не затрагивала операции, связанные с Ираном.