США разрешили сделки с загруженной на танкеры до 17 апреля нефтью РФ

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заменило истекшую 11 апреля генеральную лицензию на новую. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Документ разрешает проводить операции по перевозке, продаже и выгрузке нефти из РФ до 16 мая включительно. Однако правило распространяется исключительно на партии, загруженные на суда до 17 апреля.

В тексте лицензии также уточняется, что она полностью заменяет предыдущий документ от 19 марта 2026 года.

США сняли санкции с операций по продаже российской нефти, которая была загружена на танкеры до 12 марта. Лицензия действовала до 11 апреля и не касалась транзакций, связанных с Ираном.

При этом ранее министр финансов США Скотт Бессент на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон не намерен продлевать исключения из санкций в отношении нефти РФ и Ирана, находящейся на танкерах в море.