В Госдуму внесен законопроект о порядке защиты нефтегазовых объектов в Каспийском море

Фото: Москва 24/Анна Селина

Группа депутатов Государственной думы во главе с председателем комитета по энергетике Николаем Шульгиновым внесла на рассмотрение законопроект, наделяющий российские нефтегазовые объекты в Каспийском море особым статусом и правом на физическое противодействие беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает рассматривать морские нефтяные платформы в российском секторе Каспия как особую категорию объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Это позволит установить вокруг них специальные зоны безопасности, необходимые для противодействия атакам дронов.

Параметры предлагаемой зоны безопасности четко регламентированы: она будет простираться не более чем на 500 метров от каждой точки внешнего края платформ, искусственных островов и установок. Аналогичные размеры предлагается применять как к воздушному пространству над объектом, так и к подводной части акватории.

В границах этой зоны подразделения, обеспечивающие физическую защиту платформ, получат право на непосредственное противодействие беспилотникам. Кроме того, документ предусматривает полномочия министерства обороны РФ определять дополнительные меры по обеспечению безопасности данных объектов в установленном законодательством порядке.

Необходимость ужесточения мер защиты авторы инициативы объясняют возросшими рисками в период проведения специальной военной операции. Депутаты подчеркивают, что попадание беспилотника в нефтедобывающую платформу способно привести не только к ее полному разрушению, но и к катастрофическому разливу нефти. Подобный инцидент, как указано в пояснительной записке, грозит "трудновосполнимыми утратами для экологии региона и серьезными экономическими потерями для Российской Федерации".

Парламентарии также акцентируют внимание на особом международном статусе Каспийского моря, где добыча ведется всеми прибрежными государствами на основе совместных договоренностей о сохранении биоразнообразия и предотвращении загрязнения акватории.

