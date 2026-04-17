Иран объявил об открытии Ормузского пролива на фоне перемирия в Ливане

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня, которое было достигнуто в Ливане.

"Проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана", – указал он на своей странице в Х.

Президент США Дональд Трамп, комментируя открытие Ормузского пролива, указал, что морская блокада против Ирана будет действовать до полной реализации мирной сделки.

"Процесс должен пройти очень быстро, так как большинство пунктов уже согласованы", – написал он в соцсети Truth Social.

Одновременно с этим цена одного барреля нефти марки Brent опустилась ниже 88 долларов впервые с 11 марта, следует из данных торгов.

По состоянию на 16:11 по московскому времени, цена июньских фьючерсов данной марки опускалась на 11,22% относительно прошлого закрытия – до 87,94 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI, в свою очередь, падала на 11,75%, то есть до 83,54 доллара.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.

Вслед за этим ливанское шиитское движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. Однако 16 апреля Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласились на 10-дневное прекращение огня.

Глава Белого дома добавил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира между странами.

