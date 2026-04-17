USA Today: на американских авианосцах на Ближнем Востоке заканчивается еда

17 апреля, 12:51

На американских авианосцах на Ближнем Востоке заканчивается еда – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

На американских авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln на Ближнем Востоке заканчивается еда. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на USA Today.

В частности, один из моряков рассказал семье, что экипаж ест, когда может, и делится едой поровну. При этом морпехам подают полупустые подносы с измельченным мясом, тортильей, вареной морковью, сухой котлетой и серым переработанным мясом. Моральный дух экипажа низкий.

Кроме того, семьи не могут передать посылки военным, также американские военные испытывают нехватку средств гигиены.

USS Gerald R. Ford развернут 295 дней, побив рекорд Холодной войны. Другие корабли находятся в море дольше.

Ранее сообщалось, что два американских эсминца едва избежали атаки в Ормузском проливе. По данным СМИ, на корабли были якобы нацелены ракеты Тегерана, а также запущены ударные БПЛА. Эсминцам дали всего полчаса на то, чтобы развернуться.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильские и американские объекты в регионе.

