CBS: 15 военных США пострадали при ударе иранского дрона по базе в Кувейте

Как минимум 15 военных США пострадали при атаке БПЛА по базе в Кувейте

В результате удара иранского беспилотника по американской военной базе в Кувейте пострадали 15 военных США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что большинство пострадавших бойцов уже вернулись к службе. При этом всего с начала операции против Ирана ранения получили 373 американских военнослужащих. Пятеро из них считаются тяжело ранеными.

В Пентагоне пока не комментировали данную информацию.

Ранее иранские войска атаковали американский десантный корабль LHA-7, вынудив его переместиться в южную часть Индийского океана. На борту судна в момент удара находились свыше 5 тысяч моряков и морских пехотинцев.

Одновременно с этим Тегеран дал отрицательный ответ на мирное предложение США, заявив о невозможности перемирия. Всестороннее рассмотрение американского предложения, переданного Пакистаном, заняло 2 недели. В Иране пояснили, что приоритетным является полная и длительная деэскалация конфликта и снятие санкций, а не его временная заморозка.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

