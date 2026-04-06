06 апреля, 15:24

Иран атаковал десантный корабль США LHA-7

Фото: AP Photo/Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur, U.S. Navy

Иранские войска атаковали американский десантный корабль LHA-7, вынудив его переместиться в южную часть Индийского океана. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает RT.

Уточняется, что на борту судна в момент удара находились свыше 5 тысяч моряков и морских пехотинцев.

Помимо этого, Иран атаковал совместный центр производства БПЛА Израиля и ОАЭ и несколько самолетов на базе Али ас-Салем в Кувейте.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В марте американская сторона передала Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. В МИД Исламской Республики указали, что пока не направляли официальный ответ на план и не выдвигали условий.

