06 апреля, 15:24
Иран атаковал десантный корабль США LHA-7
AP Photo/Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur, U.S. Navy
Иранские войска атаковали американский десантный корабль LHA-7, вынудив его переместиться в южную часть Индийского океана. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает RT.
Уточняется, что на борту судна в момент удара находились свыше 5 тысяч моряков и морских пехотинцев.
Помимо этого, Иран атаковал совместный центр производства БПЛА Израиля и ОАЭ и несколько самолетов на базе Али ас-Салем в Кувейте.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.
В марте американская сторона передала Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. В МИД Исламской Республики указали, что пока не направляли официальный ответ на план и не выдвигали условий.
Новости мира: Иран нанес удар по авианосцу "Авраам Линкольн" ВМС США