06 апреля, 04:58
В Иране заявили, что Трамп собирается совершить военное преступление
Угрозы президента США Дональда Трампа нанести ракетные удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры Ирана свидетельствуют о том, что Вашингтон собирается совершить военное преступление. Об этом заявило постоянное представительство республики при ООН в соцсети X.
В дипмиссии подчеркнули, что слова американского лидера являются "прямым и публичным подстрекательством к террору против гражданского населения".
Таким образом в представительстве прокомментировали пост Трампа в соцсети Truth Social о том, что если к 6 апреля Ормузский пролив не будет открыт для прохода судов, то США начнут наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре.
Пролив был закрыт для движения судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские базы в регионе и предупредил, что собирается уничтожать любые суда, нарушившие запрет по судоходству в Ормузском проливе.
