Новак объявил о смене направлений поставок нефти Казахстана из "Дружбы"

Объемы нефти из Казахстана, которые раньше шли в ФРГ по трубопроводу "Дружба", с 1 мая будут идти на другие логистические направления. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день", – передает слова политика ТАСС.

Он добавил, что вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго РФ и "Транснефть".

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сказал, что республика получила неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по "Дружбе" в мае. Он предположил, что это может быть связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.