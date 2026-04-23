Новая сильная вспышка произошла на Солнце

На Солнце зафиксирована новая вспышка предпоследнего класса мощности – М, ставшая третьей за день, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Вспышка M4.3 была зарегистрирована 23 апреля в 11:48 по московскому времени в группе пятен 4419 (N16W60). Ее продолжительность составила 24 минуты.

Еще две вспышки имели класс М1.7 и М1.2. Первая была зафиксирована в 07:35 и продолжалась 28 минут, вторая – в 07:59, она длилась 18 минут.

По словам ученого Сергея Богачева, на текущей неделе ожидается рост солнечной активности до среднего уровня. Он отметил, что в настоящее время на звезде фиксируется глубокий спад активности, который длится примерно две недели.

Это, как считает Богачев, один из признаков движения к минимуму 11-летнего цикла: активность фрагментируется и распадается на отдельные всплески, разделенные долгими периодами спокойствия.