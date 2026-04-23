Сильные вспышки на Солнце произошли впервые за 2 недели

Две мощные вспышки класса М произошли на Солнце впервые за 2 недели. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Института прикладной геофизики.

Первое событие класса M1.7 было зафиксировано в 07:35 по московскому времени 23 апреля в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4419 (N16W58). Ее продолжительность составила 28 минут.

Вторую вспышку, классифицированную как M1.2, удалось зарегистрировать в 07:59 по координатам N16E43в группе пятен 4420. Она продолжалась 18 минут.

На текущей неделе ожидается рост солнечной активности до среднего уровня, заявлял ранее ученый Сергей Богачев. По его словам, на звезде сейчас фиксируется глубокий спад активности, который длится примерно две недели.

Это, считает Богачев, один из признаков движения к минимуму 11-летнего цикла: активность фрагментируется и распадается на отдельные всплески, разделенные долгими периодами спокойствия.