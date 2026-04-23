График работы почтовых отделений в РФ изменится в майские праздники

График работы отделений "Почты России" изменится в майские праздники, предупредила пресс-служба компании.

В частности, 1-го и 9-го числа большинство отделений будут закрыты, однако круглосуточные и те, что выдают заказы с маркетплейсов, продолжат работу в обычном режиме.

В свою очередь, 30 апреля и 8 мая рабочий день всех отделений будет сокращен на один час.

Вместе с тем в период праздничных дней почтальоны не будут доставлять посылки и периодические печатные издания. При этом пенсии и пособия можно будет получить в соответствии с графиком, согласованным с региональными отделениями Соцфонда, с учетом особенностей конкретных регионов.

"Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, а также заказы с маркетплейсов, некоторые отделения могут работать по другому графику. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте или в мобильном приложении компании", – добавили в пресс-службе.

Ранее депутат Георгий Камнев обратился к работодателям с призывом установить сокращенный рабочий график в период между майскими праздниками. Инициатива предполагает отпускать сотрудников на 1–2 часа раньше в период с 4 по 7 мая.

По мнению парламентария, сокращение рабочего дня в эту неделю позволит россиянам больше времени проводить с близкими, забирать детей из школ и детских садов.