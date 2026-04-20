20 апреля, 12:27

Общество

Россиянам напомнили о досрочной выплате части пенсий за май

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Часть россиян сможет досрочно получить пенсию в связи с майскими праздниками уже в апреле. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с RT.

Это относится к тем, кому выплаты обычно поступают через банк в период с 1-го по 5-е число последнего весеннего месяца. Однако, поскольку 1 мая является нерабочим праздничным днем, деньги поступят на счета граждан до 30 апреля включительно, пояснил парламентарий.

В свою очередь, пенсионерам, получающим пенсии через почту, льготы начнут приходить с 3 мая. Эти средства можно будет забрать как на дому, так и в отделении почты.

Заранее получить выплаты также смогут и те, у кого дата доставки выпадает на 8, 9 или 10 мая, продолжил депутат. В таком случае льготы выплачиваются накануне.

"Важно понимать: досрочное получение майской пенсии в апреле не означает, что в мае выплат не будет. Деньги просто придут раньше, чтобы пенсионеры не остались без средств в праздничные дни, когда банки и почтовые отделения не работают", – подчеркнул Панеш.

Он добавил, что получателям пенсии на банковскую карту не нужно предпринимать никаких дополнительных действий, поскольку средства будут перечислены автоматически. Тем же, кому выплаты приходят через почту, рекомендуется уточнить график доставки в отделении учреждения или в местном отделении Соцфонда.

Ранее депутаты "Справедливой России – За правду" предложили вице-премьеру Татьяне Голиковой увеличить до 15% размер индексации социальных пенсий. Поводом для инициативы стала прошедшая 1 апреля текущего года индексация на уровне 6,8%.

По мнению авторов, такое повышение не соответствует реальной инфляционной нагрузке на граждан. В частности, согласно декабрьским данным Центробанка и Росстата за 2025 год, граждане оценивали годовую потребительскую инфляцию в 14,5%.

