Новости

Новости

16 апреля, 05:58

В Госдуме предложили сократить рабочее время между майскими праздниками

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат фракции КПРФ Георгий Камнев обратился к работодателям с призывом проявить гибкость и установить сокращенный рабочий график в период между майскими праздниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламентария.

Отмечается, что инициатива предполагает отпускать сотрудников на 1–2 часа раньше с 4 по 7 мая. Парламентарий подчеркнул, что майские выходные традиционно являются временем семейного отдыха на природе.

По его мнению, сокращение рабочего дня в эту неделю позволит россиянам больше времени проводить с близкими, забирать детей из школ и детских садов и совершать совместные прогулки.

Камнев также напомнил о позиции фракции КПРФ относительно необходимости общего сокращения рабочей недели – вплоть до шестичасового дня при сохранении заработной платы. Однако, по его словам, депутатское большинство пока не готово признать, что современный уровень производительности труда позволяет выполнять прежний объем задач быстрее.

Ранее руководитель юридической практики в одной компании по поиску работы Александр Южалин напомнил, что майские праздники 2026 года продлятся дважды по 3 дня и станут самыми короткими за последние 8 лет. Эксперт отметил, что сокращение периода отдыха связано с тем, что в этом году выходные дни с новогодних каникул на май дополнительно не переносились.

