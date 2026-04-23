Бизнес-центр более чем на 1,5 тыс рабочих мест возведен на востоке Москвы

Новый бизнес-центр на более чем 1,5 тысячи рабочих мест возведен в Сокольниках на улице Шумкина в столице, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь административно-делового объекта составила около 30 тысяч квадратных метров. Новый бизнес-центр состоит из двух корпусов: семиэтажного площадью более 7,7 тысячи квадратных метров и восьмиэтажного – около 22 тысяч квадратных метров, расположенных напротив друг друга. Основную часть внутреннего пространства заняли офисы площадью от 100 до двух тысяч квадратных метров.

Объект находится по адресу улица Шумкина, дом 14, строения 2 и 3. В пешей доступности – несколько автобусных остановок, станция метро "Сокольники", а также выезды на Третье транспортное кольцо и Русаковскую улицу.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что здания имеют трапециевидную форму и расширяются к крыше. Для облицовки фасадов использовали витражное остекление, плитку из литьевого бетона бежево-коричневого и цвета слоновой кости, а также керамогранит пудрового оттенка на нижних этажах.

Он добавил, что окна образуют вертикальные стежки по всей длине фасадов. Также в бизнес-центре установили лестничные полотна и 10 лифтов – четыре в первом корпусе и шесть – во втором. На подземных этажах оборудована автостоянка на 136 машин, еще 40 парковочных мест разместили вокруг зданий.

За реализацией проекта на всех этапах следили специалисты "Контроля Москвы". Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что строительство велось на участке чуть более одного гектара. Инспекторы провели 15 выездных проверок, в том числе с лабораторно-инструментальными исследованиями. По результатам итоговой проверки подтверждено соответствие здания проектным решениям.

Территорию вокруг также благоустроили. Там разбили клумбы, организовали подъездные пути и пешеходные дорожки с тротуарной плиткой. Девелопер проекта – акционерное общество "МОСТРАНССКЛАД". Уточнялось, что возведение общественно-деловых объектов в Москве соответствует целям национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что на Староволынской улице в столичном районе Фили-Давыдково построят общественно-деловой центр площадью более 180 тысяч квадратных метров. Проект реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. В результате появится более 6,6 тысячи рабочих мест.