Завершено строительство новостройки по реновации в столичном районе Лефортово

Новый жилой дом возвели по программе реновации на юго-востоке Москвы в районе Лефортово, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Новостройка появилась на Шепелюгинской улице, где ранее находилось снесенное по реновации здание. Кроме прочего, дом имеет хорошую транспортную доступность, так как до станции метро "Авиамоторная" всего около 15 минут пешком. Новый дом стал 14-м подобным объектом в Лефортове, утвержденным для реновации.

"В монолитном двухсекционном здании переменной этажности 194 квартиры, три из них оборудованы для маломобильных граждан. На первом этаже спроектированы нежилые помещения для коммерческого использования, в них будут располагаться актуальные для жителей объекты инфраструктуры", – сказал Овчинский.

Также на первом этаже здания предусмотрены большие холлы, увеличенные дверные проемы, места для хранения детских колясок и велосипедов, комнаты для консьержа и охраны, санузлы. В подъездах сделано панорамное остекление и установлены современные домофоны.

Дом возведен из качественных современных материалов и обладает высоким уровнем энергоэффективности. За счет светлой отделки фасадов здание воспринимается легким, а контрастные вставки графитового оттенка создают визуальные вертикали.

За процессом строительства следили специалисты "Контроля Москвы", отметил председатель комитета госстройнадзора Антон Слободчиков. Суммарно инспекторы провели на строительной площадке пять выездных проверок.

"По результатам итогового контрольно-надзорного мероприятия было оформлено заключение о соответствии здания требованиям проектной документации", – сказал Слободчиков.

Он напомнил, что дом появился на земельном участке площадью свыше 0,5 гектара. Территория вокруг новостройки была комплексно благоустроена – появились зеленые насаждения, уличные фонари, тротуары, детские и спортивные площадки, парковка для машин.

До этого еще одна новостройка по реновации появилась в столичном районе Царицыно. Жилой комплекс общей площадью порядка 12 тысяч квадратных метров стал уже 15-м в этом районе. Всего в доме 140 квартир, три из которых адаптировали специально для маломобильных граждан. Общая жилая площадь составила 8,4 тысячи "квадратов".

