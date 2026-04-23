Песков заявил о необходимости развития традиционных ценностей

Хоть традиционные ценности народов и основаны на прошлом, они направлены на будущее и должны развиваться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме "Евразия – территория традиционных ценностей".

Говоря о сотрудничестве на евразийском пространстве, он призвал продолжать совместную работу над развитием традиционных ценностей, чтобы уверенно идти в будущее. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что странам Евразии необходимо идти по жизни вместе, так как в этом единстве заключается их сила.

"Когда мы вместе – мы можем позволить себе многое, практически все", – отметил он.

Ранее Владимир Путин назвал важнейшей задачей сбережение российского народа, его культуры и духовности. По его словам, опорой страны и нравственным ориентиром для будущих поколений являются крепкие семейные устои и традиционные ценности.

В связи с этим президент поручил сформировать постоянную межведомственную рабочую группу по популяризации традиционных ценностей, а также проработать законодательные предложения по продвижению семейных ценностей в рекламе.

