Инвестор построит дорогу на территории бывшего Тушинского аэродрома

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Покровское-Стрешнево инвестор построит дорогу для обеспечения транспортной доступности нового жилого квартала. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он рассказал, что дорога будет проложена в рамках масштабного инвестиционного проекта, а компании для этого предоставят земельные участки.

"Для транспортного обслуживания жилой застройки и создания благоприятной среды город принял решение о выделении инвестору земли общей площадью более двух гектаров", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

На выделенных участках застройщик "Резиденс" возведет улично-дорожную сеть. Площадь каждого переданного участка варьируется от 0,01 до 0,9 гектара, дополнил Гаман.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что специалисты построят на пересечении первого и третьего Московских центральных диаметров три путепровода, которые соединят улицы Валаамскую и Академика Королева. Благодаря этому у жителей и гостей столицы появится дополнительная транспортная связь между севером и северо-востоком города.

До этого заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в прошлом году на территории ТиНАО построили более 37 километров новых автодорог. Наиболее масштабными проектами стали Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево и участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.