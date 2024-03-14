Участок на северо-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок на северо-востоке Москвы планируют реорганизовать по программе комплексного развития территорий. Компания АО "Интел-Групп" возведет здесь общественно-деловую недвижимость, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Как единственному участнику аукциона город в ближайшее время предложит заключить компании договор о редевелопменте площадки. Инвестиции в развитие территории составят около 41,9 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта может превысить 1,2 миллиарда рублей", – сказал Ефимов.

Он добавил, что после реорганизации территории там появится не менее 3 тысяч рабочих мест. Участок расположен между проспектом Мира, улицей Бажова, Будайским проездом и Проектируемым проездом № 1214. Рядом расположена станция МЦК "Ростокино" и одноименная станция железной дороги Ярославского направления. Кроме того, недалеко находится национальный парк "Лосиный остров".

В настоящий момент на участке расположены устаревшие склады и неэксплуатируемые объекты. Как уточнил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, девелопер построит на участке почти 190 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости, в том числе гостиничный комплекс более чем на тысячу номеров площадью до 72 тысяч квадратных метров. По его словам, там также появится административно-деловое здание со спорткомплексом, офисы, магазины, рестораны и кафе.

Ранее стало известно, что в Щербинке в ТиНАО построят школу в рамках программы КРТ. Городской оператор возведет образовательное учреждение в течение 4 лет, поделился Ефимов. Инвестиции могут составить почти 3,27 миллиона рублей, добавил вице-мэр.