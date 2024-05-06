06 мая, 04:58Происшествия
Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области был отменен. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Режим опасности атаки беспилотников был объявлен в регионе более четырех часов назад в ночь на 6 мая.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская авиация и система ПВО сбила за неделю 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции.
До этого сообщалось, что ВСУ атаковали село Вергилевка и поселок Красное в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией никто не пострадал.
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