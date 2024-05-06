Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области был отменен. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Режим опасности атаки беспилотников был объявлен в регионе более четырех часов назад в ночь на 6 мая.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская авиация и система ПВО сбила за неделю 15 украинских оперативно-тактических ракет АТАCМS из США и 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали село Вергилевка и поселок Красное в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией никто не пострадал.