В Совбезе Белоруссии заявили об украинских диверсантах на территории страны

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Диверсионно-разведывательные группы Украины заходят на белорусскую территорию, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

"Идет инженерное оборудование участков государственного границы вдоль украинской границы, вдоль наших южных рубежей", – приводит его слова Sputnik Беларусь.

Вольфович добавил, что украинские военные минируют, а также осуществляют завалы.

По его словам, в настоящее время порядка 10,5 тысячи человек ВСУ сосредоточены на Ровенском направлении, свыше 5 тысяч – на Киевском и 4,5 тысячи – на Черниговском.

Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна не является стороной конфликта на Украине и не намерена участвовать в его решении вооруженным путем.

Он подчеркнул, что Белоруссия является мирной страной, Конституция которой исключает агрессию со своей стороны в отношении других государств.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.