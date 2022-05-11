Генштаб Белоруссии объявил о развертывании сил спецопераций на границе с Украиной

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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Белоруссия развернет подразделения сил спецопераций в трех тактических направлениях, в том числе у границы с Украиной. Об этом заявил начальник Генштаба ВС республики Виктор Гулевич.
Он подчеркнул, что Минск должен реагировать на то, что Соединенные Штаты и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у государственных границ Белоруссии.
"Созданная группировка за последние 6 месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. <...> Созданная ВСУ группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 тысяч человек также требует от нас реакции", – приводятся слова Гулевича в телеграм-канале Минобороны Белоруссии.
Он добавил, что в Средиземном и Балтийском морях появилась группировка, несущая крылатые ракета, а в странах Балтии и Польше увеличилась авиационная группировка. По словам Гулевича, все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Белоруссии.
Кроме того, в соседних с республикой странах НАТО проводит масштабные учения, на которых отрабатываются высадка десанта и применение разведывательно-диверсионных сил и сил спецопераций.
Гулевич подчеркнул, что в рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования батальонно-тактические группы, которые усилят подразделения ПВО, ракетных войск и артиллерии, выдвигаются на западное и северо-западное направления.
Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что НАТО вдвое нарастила силы в Восточной Европе. По его словам, в непосредственной близости у границ РФ и Белоруссии могут быть созданы ударные группировки..
По данным Косыгина, в настоящее время в Восточной Европе находятся около 37,5 тысячи военных, из которых 24,5 тысячи базируются в Польше и странах Балтии. При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга Альянса, была переброшена с континентальной части США.
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