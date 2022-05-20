Белоруссия не будет решать военным путем конфликт на Украине – премьер

Фото: ТАСС/POOL/Александр Астафьев

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что страна не является стороной конфликта на Украине и не намерена участвовать в его решении вооруженным путем.

Он подчеркнул, что Белоруссия является мирной страной, Конституция которой исключает агрессию со своей стороны в отношении других государств.

"Белоруссия не является стороной конфликта, хотя коллективный Запад всячески пытается навешать на нас ярлык то ли агрессора, то ли соагрессора. Так (ему. – Прим. ред.) это выгодно: надо же чем-то оправдывать давление на страну", – сказал Головченко телеканалу Al Arabiya.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самыми опасными тенденциями являются попытки расчленения Украины. По его словам, на Западе уже создано подразделение из тысячи военнослужащих для того, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

