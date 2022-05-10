Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства – Лукашенко

Фото: depositphotos/palinchak

Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе образца оперативно-тактического комплекса "Искандер", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Соответствующие договоренности достигнуты на высшем уровне", – приводит слова Лукашенко агентство "Белта" с совещания по вопросу гособоронзаказа.

Он уточнил, что договоренности были достигнуты с российским президентом Владимиром Путиным и главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

"При мне президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали "Искандер", – добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что хотел бы полететь в космос. В свою очередь, российский лидер заявил, что первый полет белорусского космонавта может состояться в 2023 году. Поручение о подготовительной работе уже было дано "Роскосмосу".

