Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства – Лукашенко

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Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе образца оперативно-тактического комплекса "Искандер", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Соответствующие договоренности достигнуты на высшем уровне", – приводит слова Лукашенко агентство "Белта" с совещания по вопросу гособоронзаказа.
Он уточнил, что договоренности были достигнуты с российским президентом Владимиром Путиным и главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.
"При мне президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали "Искандер", – добавил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявил, что хотел бы полететь в космос. В свою очередь, российский лидер заявил, что первый полет белорусского космонавта может состояться в 2023 году. Поручение о подготовительной работе уже было дано "Роскосмосу".
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
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