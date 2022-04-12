Лукашенко заявил, что хотел бы полететь в космос

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с Владимиром Путиным заявил, что хотел бы полететь в космос.

"Но у меня есть лично кого отправить. Поэтому я подумаю над этим вопросом", – цитирует Лукашенко ТАСС.

В свою очередь, российский лидер заявил, что первый полет белорусского космонавта может состояться в 2023 году. Поручение о подготовительной работе уже было дано "Роскосмосу".

В ходе встречи также была достигнута договоренность поощрять сотрудничество РФ и Белоруссии в космической сфере, в том числе активизировать создание системы дистанционного зондирования Земли и привлекать белорусских специалистов к строительству космической инфраструктуры.

Ранее Путин заявил, что Россия возобновит собственную лунную программу. По его словам, в рамках ее реализации планируется осуществить запуск автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25". Путин уточнил, что он будет произведен с космодрома Восточный.

