Лукашенко назвал самые опасные тенденции на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности назвал самые опасные тенденции на Украине.

"Самые опасные тенденции на Украине – попытки расчленения Украины", – цитирует Лукашенко RT.

По его словам, на Западе уже создано подразделение из тысячи военнослужащих для того, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива показал польскую карту, демонстрирующую раздел Украины. На ней Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области входят в состав Польши. Также Черновицкую область присоединили к Румынии, а Закарпатье – к Венгрии.

Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и республик Донбасса, по мнению авторов карты, вошли в состав России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

