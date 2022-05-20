Эксперт оценил заявление "Большой семерки" о планах изолировать РФ от мировой экономики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стремление нанести максимальный ущерб российской экономике стало стратегическим курсом для стран "Большой семерки" (G7), заявил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. Так он прокомментировал заявление G7 о планах изолировать РФ от мировой экономики.
"Страны ЕС пока не могут между собой договориться, в том числе и в рамках самой G7, об установлении потолка цены на российский газ... Хоть намерение и было высказано, далеко не у всех получится его поддержать", – приводит RT его слова.
По мнению эксперта, внутри организации есть разногласия, которые они стремятся скрыть за подобными заявлениями. Масленников отметил, что соглашения по ряду принципиальных моментов в принятии антироссийских санкций еще не достигнуты.
Ранее главы министерств финансов стран "Большой семерки" заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Группа семи также подчеркнула свою приверженность непреклонному и координированному санкционному ответу.
В ЕС сообщили о блокировке шестого пакета антироссийских санкций
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