Страны G7 обсудили создание картеля покупателей российской нефти – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Государства "Большой семерки" рассматривают возможность формирования покупательского картеля для установления ценового порога на нефть из России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой приводит Bloomberg.

Она отметила, что обсуждение данного вопроса в формате G7 уже состоялось. По словам Йеллен, такая мера позволила бы снизить нефтяные доходы РФ.

"Многие, включая меня, считают этот вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения, но на самом деле запуск такого механизма представляет собой сложную задачу", – заявила министр.

Йеллен пояснила, что этот вопрос еще не проработан.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Европейский союз может отказаться от запрета на перевозку российской нефти в третьи страны посредством европейских танкеров.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.