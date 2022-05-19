Китай обсуждает с РФ покупку нефти для стратегического резерва – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Китай обсуждает с Россией покупку нефти на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

"Нефть будет использована для пополнения китайских стратегических запасов", – говорится в сообщении.

По информации издания, стоимость российской марки Urals снизилась, так как покупатели не хотят подпасть под введенные Западом санкции. В то же время Китай рассчитывает пополнить хранилища с дисконтом. В то же время, по словам источника агентства, детали сделки пока не определены и преждевременно утверждать, что она вообще будет заключена.

Накануне Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России, включающий эмбарго на нефть, заблокирован. При этом он надеется на скорый компромисс.

3 мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода. Тем не менее соглашения по нефтяному эмбарго достичь странам ЕС так и не удалось.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

