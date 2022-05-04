ФАС разрешила производителю сыров "Мультипро" приобрести компанию "Вимм-Билль-Данн"

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила производителю сыров "Мультипро" приобрести компанию "Вимм-Билль-Данн Напитки". Об этом сообщает ведомство.

Отмечается, что ФАС удовлетворила ходатайство, поскольку такая сделка не станет причиной ограничения конкуренции на рынке продуктов питания.

В настоящий момент в компанию "Мультипро" входят два завода по производству европейских сыров. На первом изготавливается пицца-сыр, предназначенный для ресторанов и заведений быстрого питания. Второй завод занимается производством французских сыров с белой плесенью, которые поставляются ретейлерам.

Компания "Вимм-Билль-Данн" является лидером рынка молочных продуктов и детского питания в России. Также организация считается одной из ведущих на рынке безалкогольных напитков. С февраля 2011 года "Вимм-Билль-Данн" является частью компании PepsiCo.

Ранее PepsiCo приостановила продажу в России прохладительных напитков. По словам руководителя компании Рамона Лагуарта, приостанавливается продажа Pepsi-Cola и глобальных брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Кроме того, компания временно не будет проводить капиталовложения и рекламную деятельность в РФ.

Позже стало известно, что Pepsi и Mirinda могут начать выпускать свои товары под другими названиями. После приостановки продаж основной линейки газировок компания задумалась над выпуском новых продуктов специально для России.