В Москве резко вырос спрос на ремонт и реставрацию мебели. Пока крупные сетевики теряют клиентов, выигрывают частные мастера. На спрос влияет и то, что они пока не торопятся повышать цены, несмотря на то что дорожают материалы.

Сколько сейчас стоит обновить диван? Как можно сэкономить на предметах интерьера? И что сейчас происходит на мебельном рынке? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

