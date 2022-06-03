Эксперт назвал бюджетную рыбу для приготовления на мангале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Среди недорогих видов рыб на мангале лучше всего получаются карась, карп, судак, скумбрия, черноморская кефаль и барабулька. Об этом рассказал руководитель группы компаний "Море&Продукты" Максим Напольнов.

По его словам, самая дешевая рыба для жарки на гриле – карась, которого можно купить на рынке дешевле 100 рублей.

"Если сделать насечки у него по бокам, то и костей не почувствуете. Единственная проблема – в том, что карась – очень нежная рыба и при небольших физических воздействиях на тушку у него отходят кости, даже если он только что был живой", – приводит слова Напольнова "Газета.ру".

При этом он отметил, что для гриля лучше всего подходят судак и карп. Напольнов добавил, что озерные, а иногда и речные рыбы имеют особенность. Если водоем имеет большую площадь, которая покрыта тиной, то мясо перенимает ее запах. Однако наличие запаха можно проверить еще до жарки, если отрезать хвост и прижарить его.

Напольнов подчеркнул, что нежирные виды рыб, например навага и минтай, не подходят для гриля, так как они получаются сухими.

"На самом деле, жарить на гриле можно любую рыбу в любое время года. Все зависит от вашего кошелька и предпочтений. Но для средней полосы России я бы рекомендовал в летний период обратиться к эндемикам вашего региона, зачастую это самая доступная и часто употребляемая рыба в местах ее вылова", – пояснил эксперт.

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