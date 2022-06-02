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Общество

11:16

Диетолог рассказала, как людям с непереносимостью лактозы употреблять молочные продукты

обществоеда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Люди, которые любят вкус молока, но страдают от непереносимости лактозы, могут использовать ферменты, продающиеся в аптеке, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

"А еще есть порошки, которые производят производители пробиотиков. Там та самая лактоза сыплется в молоко, через час вы можете употребить это молоко. За это время там все расщепляется, и никаких симптомов не будет", – сказала Дианова радиостанции "Говорит Москва".

По словам специалиста, людям с непереносимостью лактозы можно употреблять кисломолочные продукты, которые прошли ферментацию. Речь идет о твороге, сыре и йогурте.

Ранее клинический психолог по расстройствам пищевого поведения, диетолог-консультант, нутрициолог Зоя Богданова порекомендовала пить теплое молоко перед сном, чтобы лучше засыпать. По словам специалиста, этот продукт богат таким полезным веществом, как мелатонин.

"Доктор 24": молоко

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