Диетолог рассказала, как людям с непереносимостью лактозы употреблять молочные продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Люди, которые любят вкус молока, но страдают от непереносимости лактозы, могут использовать ферменты, продающиеся в аптеке, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

"А еще есть порошки, которые производят производители пробиотиков. Там та самая лактоза сыплется в молоко, через час вы можете употребить это молоко. За это время там все расщепляется, и никаких симптомов не будет", – сказала Дианова радиостанции "Говорит Москва".

По словам специалиста, людям с непереносимостью лактозы можно употреблять кисломолочные продукты, которые прошли ферментацию. Речь идет о твороге, сыре и йогурте.

Ранее клинический психолог по расстройствам пищевого поведения, диетолог-консультант, нутрициолог Зоя Богданова порекомендовала пить теплое молоко перед сном, чтобы лучше засыпать. По словам специалиста, этот продукт богат таким полезным веществом, как мелатонин.

