В Минстрое придумали, как снизить цены на продукты и автомобили

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Минстрой России обновил правила строительства промышленных предприятий, в том числе автомобильных и пищевых. Предполагается, что это позволит снизить конечную стоимость их продукции, сообщает газета "Известия".

"При организации нового производства можно будет сэкономить на стоимости земли. Возможно уменьшение себестоимости строительства за счет увеличения плотности застройки", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что оптимизация помещений и инфраструктуры позволит до 10% сократить издержки и, как следствие, уменьшить стоимость выпускаемых товаров. Кроме того, из-за более компактного размещения производств появится возможность создавать в городах больше предприятий и, соответственно, больше рабочих мест.

Как объяснили в Минстрое переработанные правила, в частности, исключают необходимость разработки специальных технических условий для объектов легкой, пищевой, автомобильной, нефтегазовой, радиоэлектронной и других видов промышленности.

Ранее Минстрой предложил увеличить норматив стоимости квадратного метра жилья на второе полугодие 2022 года на 20,45%, с 69 261 до 83 420 рублей. При этом стоимость "квадрата" будет зависеть от субъекта. Например, в Москве она составит 161 208 рублей (+3%), а в Севастополе – 120 866 рублей (+31,35%).

