В Минстрое РФ появился департамент, отвечающий за восстановление ДНР и ЛНР

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В структуре министерства строительства и ЖКХ России появился департамент, который займется вопросами восстановления республик Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В рамках новой структуры учтены, в частности, функции по координации деятельности по формированию и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, а также по восстановлению освобожденных территорий ДНР и ЛНР и координации этой деятельности", – отметили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что субъекты России могут самостоятельно брать шефство над другими регионами, в том числе территориями Донбасса. Для этого, по его словам, не требуется никаких дополнительных документов, однако при необходимости они могут появиться.

А "Единая Россия" между тем выступила с инициативой создания в Донбассе особой экономической зоны. В частности, в партии предлагают рассмотреть возможность возврата определенной доли затрат на строительство там производственных объектов.

