В "Единой России" предложили создать особую экономическую зону в Донбассе

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"Единая Россия" выступила с инициативой создания в Донбассе особой экономической зоны (ОЭЗ), заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Мы предлагаем отработать возможность создания особой экономической зоны на территории Донбасса, а также обеспечить возврат определенной доли капзатрат при строительстве производственных объектов", – сообщил он на дискуссионной площадке форума партии "Предпринимательство в новой экономической реальности – экономическая интеграция с Донбассом и освобожденными территориями".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будущее освобожденных территорий на Украине будет зависеть от волеизъявления их жителей. Он также отметил, что на данных территориях первоочередной задачей является решение социальных вопросов, так как некоторые районы остались без света, воды и канализации.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

