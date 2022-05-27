Препятствий для поставок продукции марки Wella в РФ нет – Минпромторг

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Товары немецкого косметического бренда Wella подпадают под действие параллельного импорта, преград для поставок в Россию нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли России.

"Продукция марки Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта. Никаких препятствий для поставок указанной продукции через альтернативные логистические каналы нет", – отмечается в сообщении.

Ранее немецкий производитель косметической продукции Wella заявил об уходе с рынка РФ. Отмечалось, что компания больше не производит и не продает товары под своими брендами в РФ, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.