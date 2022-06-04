Появились слухи, что IKEA может возобновить работу в России. Сейчас компания открыла отделы обмена и возврата. Там можно сдать товар, который не подошел и подарочные сертификаты.

О том, вернется ли шведский мебельных магазин в Россию, – в сюжете телеканала Москва 24.

