"ГОСТ шоу": русский хамон

Запретная свинина снова доступна. Речь о хамоне, который уже давно не возят в Россию из стран Европы. При этом на московских прилавках его все больше – российского производства.

Похож ли отечественный деликатес на оригинальный, испанский? О чем стоит помнить при выборе продукта? И что такое хамон из утки? Об этом – в новом выпуске программы "ГОСТ шоу".

