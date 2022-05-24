"Доктор 24": названы причины постоянного желания есть

Повышенный аппетит сам по себе не возникает. Есть причины, которые его провоцируют: стресс, проблемы с щитовидкой или переизбыток гормона голода.

Как от них избавиться? И что делать, чтобы усмирить аппетит? Об этом – в программе "Доктор 24".

